Тарасова назвала безобразием ситуацию с канадскими визами для российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала проблемы с получением российскими фигуристами канадских виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде. В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут с 29 по 31 октября.

«Это полнейшее безобразие. Это недоработка наших представителей: мало спрашивали с посольства и каждый день их не теребили. Можно, конечно, сказать, что это делается специально, но не факт. В любом случае это срыв международных соревнований, это срыв этапов ISU, что просто недопустимо. Я не знаю, как это возможно, просто не представляю», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса. На этом этапе Россию в женском катании будут представлять Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Ранее сообщалось, что Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду для участия в Гран-при.