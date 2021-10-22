Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Скончался писатель Юрий Станкевич 23:18
Россияне Карацев и Хачанов сыграют в полуфинале Кубка Кремля 23:08
На Украине заявили, что откроют «центры связи с властями» на границе... 23:08
Французские фанаты сорвали матч национального чемпионата «Сент-Этьен» —... 23:00
В Раде оценили отказ передать России прах разведчика Кузнецова 22:59
В США заявили, что у России есть основания для беспокойства из-за... 22:42
Умер лауреат премии «Эмми» Питер Сколари 22:39
Министр спорта МО: в матче с «Динамо» тренеры «Химок»... 22:36
Белый дом прокомментировал смертельный инцидент с Болдуином 22:22
В Минпросвещения рассказали, что школы могут уйти на каникулы раньше начала... 22:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Тарасова назвала безобразием ситуацию с канадскими визами для российских фигуристов

close
100%
Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала проблемы с получением российскими фигуристами канадских виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде. В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут с 29 по 31 октября.

«Это полнейшее безобразие. Это недоработка наших представителей: мало спрашивали с посольства и каждый день их не теребили. Можно, конечно, сказать, что это делается специально, но не факт. В любом случае это срыв международных соревнований, это срыв этапов ISU, что просто недопустимо. Я не знаю, как это возможно, просто не представляю», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса. На этом этапе Россию в женском катании будут представлять Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Ранее сообщалось, что Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду для участия в Гран-при.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях