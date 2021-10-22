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Суд арестовал экс-главу фан-клуба «Спартака» Коршунова на два месяца

Тушинский суд Москвы арестовал до 21 декабря бывшего главу фан-клуба «Спартак» Валентина Коршунова, избившего журналиста на матче «Спартак» — «Лестер». Об этом сообщает ТАСС.

Коршунову вменяется преступление по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). По данной статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

После матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Лестер Сити» (3:4) журналист РБК снимал на видео обстановку у VIP-входа на стадион. Коршунов попросил корреспондента прекратить съемку, после чего подошел к нему и нанес несколько ударов по голове. После этого обоих доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что Тушинский районный суд Москвы оштрафовал Коршунова на пять тысяч рублей за нападение на журналиста. Также болельщику «Спартака» запретили посещать футбольные матчи ближайшие два года. После этого фанат был опять задержан до избрания ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении напавшего на журналиста фаната «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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