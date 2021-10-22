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Александр Емельяненко: если ты жирный, значит, у тебя нет врагов

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@alexemelyanenko/Instagram

Известный боец ММА Александр Емельяненко в эфире своего Instagram рассказал, как нужно распоряжаться завтраком, обедом и ужином.

«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. Если ты жирный, значит, у тебя нет врагов. Всего хорошего», — сказал Емельяненко.

Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

В ближайшее время Емельяненко может провести бой с рэп-исполнителем Джиганом. Изначально поединок должен был состояться 4 ноября в Москве, а местом его проведения могла стать «ВТБ Арена». Однако в начале октября Джиган сообщил, что поединок будет перенесен. Новые дата и время боя не назывались.

Ранее в Bellator отказались отвечать на вопрос об Александре Емельяненко.

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