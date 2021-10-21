Мазепин рассказал о проблемах с получением визы перед Гран-при США

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что перед стартом Гран-при США ему пришлось получать американскую визу в Мексике.

«Я бы с удовольствием побыл подольше дома перед таким долгим выездом. Но у меня, как и у других российских гонщиков, были проблемы с получением американской визы. Единственной страной, где у меня получилось ее добыть, стала Мексика», — приводит слова гонщика американской команды «Хаас» Sport24.

Гран-при США пройдет в американском городе Остин с 22 по 24 октября. Этот этап станет 17-м в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

Для российского пилота этот сезон является дебютным в «Формуле-1». Он не набрал ни одного очка, а его лучшим результатом является 14-е место на Гран-при Азербайджана.

Ранее российская гонщица Ирина Сидоркова в Instagram рассказала, что не смогла получить визу в США, из-за чего досрочно завершила выступление в чемпионате W Series.

«У Госдепа нет уверенности, «что мое посещение США будет временным», — написала российская спортсменка.