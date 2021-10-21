«Локомотив» и «Галатасарай» объявили составы на матч Лиги Европы

Московский «Локомотив» и стамбульский «Галатасарай» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус, Жемалетдинов.

Стартовый состав «Галатасарая»: Муслера, ван Анхольт, Маркао, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабель, Чикылдэу, Йылмаз, Мохамед.

Встреча между «Локомотивом» и «Галатасараем» пройдет в Москве на «РЖД-Арене». Главным арбитром игры назначен австриец Харальд Лехнер. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

После двух туров «железнодорожники», набравшие одно очко, занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E. Ранее они сыграли вничью с «Марселем» (1:1) и проиграли римскому «Лацио» (0:2).

«Галатасарай» с четырьмя баллами располагается на первой строчке. В активе команды победа над «Лацио» (1:0) и ничья с «Марселем» (0:0).

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» и московский «Спартак» не принесли очки для России в рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).