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Мозес считает, что «Спартак» должен был выиграть у «Лестера»

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Официальный сайт ФК «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о результате матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестер Сити».

«Было заранее ясно, что «Спартаку» будет непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причем легко! Все было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против соперников уровня «Лестера», — приводит слова футболиста официальный сайт красно-белых.

Хавбек отметил, что во время перерыва сказал одноклубникам о необходимости сохранять концентрацию.

«Это Лига Европы, а не чемпионат России. Мы должны были выиграть. Я очень расстроен и зол», — добавил Мозес.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что команда играла на равных с английским клубом.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
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