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Макгрегору предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея

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Reuters

Известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти и его адвокат выдвинули официальное обвинение легковесу UFC Конору Макгрегору по делу об избиении итальянца. Об этом сообщает CNN.

По информации источника, обвинения были выдвинуты 19 октября.

«Он опасен, его нужно остановить», – сказал Факкинетти.

Накануне Факинетти рассказал, что внезапно у Макгрегора «помутился рассудок», после чего ирландец нанес удар и попал ему по верхней губе и носу. Диджей отметил, что его огорчил произошедший инцидент, поскольку он является фанатом ММА и лично Конора и никогда не думал, что этот вид спорта связан с обычными хулиганами.

Ранее Факинетти рассказал о новых подробностях инцидента с экс-чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

В последнем бою между Дастином Порье и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 264 ирландец оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Победу одержал американец.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

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