«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги чемпионов «Зенит», набравший три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с девятью баллами располагается на первой строчке.

В следующем туре команды встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.

Ранее форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о футболистах туринского «Ювентуса», с которым российскому клубу предстоит сыграть в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 0:1

Голы: 0:1 — Кулушевски, 86.