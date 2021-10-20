Семин объяснил поражение «Спартака» от «Лестера» в матче Лиги Европы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении столичного «Спартака» от «Лестер Сити» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Преимущество «Лестера» было по подбору игроков на каждой позиции. Поэтому гости и победили. Что касается качества игры «Спартака», то сложно говорить о качестве, когда проигрываешь. Рассказов? Думаю, тренер разберет, как он сыграл», — цитирует Семина «Чемпионат.com».

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее сообщалось, что игроки «Спартака» и «Лестера» почтили память жертв давки в «Лужниках».