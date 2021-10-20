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28 сэйвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Флориде»

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Официальный сайт НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пантерз».

Вызванный на Олимпийские игры — 2022 российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Защитник Михаил Сергачев отыграл 21:09 и заработал коэффициент полезности «-2».

Российский форвард проигравшей команды Никита Кучеров не принял участия в матче из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тампы» Кучеров пропустит из-за травмы от шести до десяти недель. Таким образом, речи о том, что хоккеист может пропустить Олимпиаду в Пекине, не идет.

Россиянин получил повреждение в третьем периоде после столкновения с форвардом столичного клуба Гарнетом Хэтавэем. После контакта он с трудом добрался до скамейки запасных, держа руку в нижней части живота. Больше на лед он не выходил.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 1:4
0:1 — Монтур (Райнхарт, Лунделль). 26:12;
1:1 — Пойнт (Хедман, Рутта), 42:36;
1:2 — Барков (Вераге), 43:40;
1:3 — Лунделль (Райнхарт, Марчмент), 53:19;
1:4 — Дюклер (Барков, Форслинг), 57:54.

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Хоккей. НХЛ
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