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Черчесов ответил на слова Канчельскиса о получении денег от игроков за место в сборной

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на обвинения экс-игрока национальной команды Андрея Канчельскиса, согласно которым специалист брал деньги с игроков, чтобы они получили место в сборной.

«Для того, чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду. А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдет на второй план», — заявил Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис заявил, что Анатолий Бышовец в свою бытность главным тренером национальной команды брал деньги с футболистов за включение в состав национальной команды. Также, по словам экс-футболиста, тем же самым занимался и Станислав Черчесов. Об этом экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сказал в интервью комментатору и журналисту Геннадию Орлову на его YouTube-канале.

Черчесов возглавил команду в 2016 году и был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

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