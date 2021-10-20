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Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения «Атлетико» от «Ливерпуля»

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Reuters

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на пожал руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась поражением мадридской команды, и аргентинский тренер отправился в подтрибунное помещение до того, как пересекся с немецким тренером. При этом Клопп на поле пожал руку нескольким игрокам из состава соперника.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в потрясающем матче одолел в гостях «Атлетико».

Счет в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Наби Кейта удвоил преимущество красных. Затем нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сократил отставание своей команды, а чуть позже французский игрок оформил дубль и сравнял счет в матче. Все эти события случились в первом тайме игры.

На 52-й минуте встречи Гризманн был удален с поля за грубых фол против полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино. На 77-й минуте встречи судья поставил пенальти в ворота «Атлетико», который реализовал Мохамед Салах, установив окончательный счет матча.

У «Ливерпуля» стопроцентный результат в трех турах группового этапа, «Атлетико» и «Порту», который обыграл «Милан» со счетом 1:0, набрали по четыре очка. В активе «Милана» набранных очков нет.

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Футбол. Лига чемпионов
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