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«Ливерпуль» в потрясающем матче одолел в гостях «Атлетико»

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Reuters

В Мадриде состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и английским «Ливерпулем». Победу со 3:2 одержали гости.

Счет в матче нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.Наби Кейта удвоил преимущество красных. Затем нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сократил отставание своей команды, а чуть позже французский игрок оформил дубль и сравнял счет в матче. Все эти события случились в первом тайме игры.

На 52-й минуте встречи Гризманн был удален с поля за грубых фол против полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

На 77-й минуте встречи судья поставил пенальти в ворота «Атлетико», который реализовал Мохамед Салах, установив окончательный счет матча.

У «Ливерпуля» стопроцентный результат в трех турах группового этапа, «Атлетико» и «Порту», который обыграл сегодня «Милан» со счетом 1:0, набрали по четыре очка. В активе «Милана» набранных очков нет.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Ливерпуль».

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Футбол. Лига чемпионов
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