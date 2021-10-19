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Вратарь «Челси» рассказал, что из-за отсутствия работы зарегистрировался в центре занятости

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Keystone Press Agency

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди рассказал, что мог закончить с футболом в 22-летнем возрасте, когда истек его контракт с клубом «Шербур». Слова Менди передает So Foot.

Сообщается, что Менди не мог найти себе клуб около года, поэтому ему пришлось встать в очередь в центре занятости.

«Для футболиста или кого-либо другого быть безработным-все равно что получить пощечину. Повторяющиеся падения оставляют на вас следы, и вы начинаете думать, что, возможно, это не ваше», — сказал Менди.

Менди вернулся в клуб «Гавр», в котором он начинал свою карьеру. Год голкипер играл без зарплаты, после чего перешел в «Марсель».

Менди номинирован на приз имени Льва Яшина. Церемония состоится 29 ноября.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо рассказал, что у него впервые появилась собственная кровать в 17 лет во время стажировки в Американском центре олимпийской подготовки в Колорадо.

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Футбол. Чемпионат Англии
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