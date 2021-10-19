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Главный тренер «Реала»: Бензема заслужил «Золотой мяч» за все, что сделал

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Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий «сливочных» и сборной Франции Карим Бензема достоин стать обладателем «Золотого мяча» в этом году. Слова Анчелотти передает AS.

«Посмотрим...Есть и другие кандидаты, которые могут победить. Для меня Бензема — один из них. Я надеюсь, что он выиграет, потому что он заслужил это за все, что сделал в этом году, а также за свои показатели. Он всегда был выше среднего. Бензема выиграл и титул с национальной командой, что важно для этих наград. Я надеюсь, что он победит, потому что он этого заслуживает, — сказал Анчелотти.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл в 10 встречах за «Реал», забил 10 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Бензема опередил Месси в голосовании за «Золотой мяч» по версии газеты Marca.

Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в конце ноября.

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Футбол. Чемпионат Испании
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