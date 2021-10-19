Экс-футболист сборной Италии: Роналду не входит даже в пятерку лучших игроков в истории

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано на канале Bobo Tv в Twitch выразил мнение, что футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не входит в пятерку лучших игроков в истории.

«Хватит драм. Криштиану Роналду — лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятерку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо — это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко Ван Бастена», — сказал Кассано.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что Роналду имеет лучшие качества форварда, чем игрок «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.