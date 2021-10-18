Губерниев заявил о предложениях «окунуться» в киберспорт

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе команды Team Spirit на турнире The International по игре Dota 2.

«В киберспорте от нашей страны всегда появляются новации. Российских киберспортсменов поздравляю от всей души, сам с интересом поглядываю на этот вид спорта. Тем более мне очень многие представители и чемпионы предлагают окунуться в киберспорт и начать комментировать соревнования. Это хорошо, это перспективно, и я со всеми радуюсь любой победе спортсмена из России», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Российская команда Team Spirit в финале The International 10 одержал победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее в Госдуме призвали присвоить Team Spirit спортивные звания за победу на The International 10.