Пресс-служба сборной России по футболу поздравила команду Team Spirit с первой в истории победой в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.

Пресс-служба в честь этого события подготовила эффектный постер, на котором изобразила киберспортсменов в футболках российской сборной. Однако стоит отметить, что двое из команды — Мирослав Mira Колпаков, Илья yatoro Мулярчук — украинцы.

Team Spirit обыграли фаворитов турнира — китайскую команду PSG LGD со счетом 3:2. Общий призовой фонд турнира составил $40 млн. Победители заработали $18,2 млн.

В состав команды входят россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее российская премьер-лига (РПЛ) поздравила российскую команду Team Spirit.