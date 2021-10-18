Шлеменко заявил, что Гусейнов пытался его спровоцировать во время боя

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу над Артуром Гусейновым в главном бою турнира Eagle FC 42.

«В целом доволен. Получилась нервная поездка. На следующей неделе трое моих учеников должны выступать на Bellator. Была скомканная подготовка. Дышал, всю дистанцию отработал легко, не дал оппоненту ни единого шанса усомниться в своей победе.

Гусейнов был заточен на борьбу. Хоть он и говорил про стойку, у него было желание перевести, просто это у него не получилось.

Да, он пытался меня спровоцировать. Моей задачей в этом бою было как можно дольше сохранять хладнокровие, не вестись на его провокации. Они начались уже со взвешивания.

Гусейнов хочет реванша? С удовольствием. Он хочет пятираундовый реванш, а я готов продолжить прямо сейчас», — приводит слова бойца «Матч ТВ».

Ранее Артур Гусейнов заявил, что должен состояться реванш с Александром Шлеменко, но в формате пяти раундов.

На счету 37-летнего Александра 61 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 11 поражений и одну ничью.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.