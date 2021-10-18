Хабиб не считает Минеева лучшим российским средневесом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что в настоящее время Владимир Минеев не является лучшим российским бойцом в средней весовой категории.

«Это надо проверить. В Fight Nights он лучший. У нас чемпион — Фаридун Одилов. Он же обидится, если я назову лучшим Минеева. Минеев точно одним из лучших российских средневесов, однако лучшим его не назову», — приводит слова Нурмагомедова «СЭ».

Напомним, в ночь на 17 октября Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поддержал идею провести бой между Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко.

17 октября Александр Шлеменко единогласным решением одержал победу над Артуром Гусейновым в главном бою Eagle FC 42.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.