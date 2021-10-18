РПЛ поздравила Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2 словами Смолова

Российская премьер-лига (РПЛ) поздравила российскую команду Team Spirit с первой в истории победой в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.

«Как говорил классик Федор Смолов: «Парни, ноу уоррис, сегодня изи катка!»

Team Spirit, с победой! Вы – топчики!» – говорится в сообщении в Twitter организации.

Team Spirit обыграли фаворитов турнира — китайскую команду PSG LGD со счетом 3:2. Общий призовой фонд турнира составил $40 млн. Победители заработали $18,2 млн.

В состав команды входят россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил победу российской команды Team Spirit на ЧМ по Dota 2.