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Шлеменко победил Гусейнова в главном бою EFC 42

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Александр Шлеменко единогласным решением одержал победу над Артуром Гусейновым в главном бою Eagle FC 42.

Поединок проходил в Красной Поляне на «Red Arena».

Таким образом, на счету 37-летнего Александра 61 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 11 поражений и одну ничью.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

Ранее боксер Трояновский предсказал победу Шлеменко в поединке с Гусейновым.

Напомним, что Eagle FC — промоушен бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Шлеменко впервые дрался в этой лиге, для Гусейнова это уже четвертый поединок в промоушене.

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