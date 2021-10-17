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Форвард «ПСЖ» пропустил тренировку клуба из-за расставания с женой

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Аргентинский нападающий Мауро Икарди пропустил тренировку «Пари Сен-Жермен» из-за расставания с женой и агентом Вандой Нарой. Об этом сообщает Get French Football News.

Икарди негативно отреагировал на решение Ванды уехать из Парижа вместе с детьми.

Ранее Ванда Нара сообщила, что Икарди ей изменил.

Ванда и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла. С 2008 по 2013 год Ванда Нара была замужем за аргентинским футболистом Макси Лопесом, от которого у нее трое сыновей.

В октябре 2015 года Мауро уволил своего агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место Нару. 2 сентября 2019 года Икарди на правах аренды с правом дальнейшего выкупа за €70 млн перешел из итальянского «Интера», в котором провел семь лет и почти 200 матчей, в «Пари Сен-Жермен». 31 мая 2020 года аргентинец подписал полноценный контракт с клубом.

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Футбол. Чемпионат Франции
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