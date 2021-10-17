Канчельскис заявил, что Бышовец и Черчесов брали деньги с игроков за вызов в сборную

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис заявил, что Анатолий Бышовец в свою бытность главным тренером национальной команды брал деньги с футболистов за включение в состав национальной команды. Также, по словам экс-футболиста, тем же самым занимался и Станислав Черчесов. Об этом экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сказал в интервью комментатору и журналисту Геннадию Орлову на его YouTube-канале.

«Сталкивался ли с этим когда-нибудь? Если честно, то да. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили. Не скажу, что все тренеры занимались этим, но в этом есть доля правды», — заявил Канчельскис.

Анатолий Бышовец был наставником национальной команды (СССР и СНГ) в период с 1990 по 1992 год, а затем тренировал сборную России в 1998-м.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал победы сборной России над Словакией и Словенией.