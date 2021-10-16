Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно о состоянии троих пострадавших при нападении... 20:29
Хорватский журналист об отборочном матче к ЧМ: мы не боимся Россию 20:20
Яценюк дал Западу четыре совета, как «противостоять России» 20:12
Пермские националисты заявили о задержаниях после стрельбы в ПГНИУ 20:08
Яценюк заявил, что Украина потеряла $5 млрд из-за несвоевременной закупки газа 19:58
Футболисты устроили драку во время матча между «Спартаком» и... 19:55
В ПФР рассказали, как мужчины могут получить материнский капитал 19:45
СК сообщил о гибели 18 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге 19:41
Широков: Дзюба не лучший форвард в истории РПЛ 19:41
Фанат 90-х годов сделал из своего дома портал в прошлое 19:25
Бесплатная ставка 1000 р.

Черчесов прокомментировал победы сборной России над Словакией и Словенией

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победы национальной команды над Словакией и Словенией в отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года, передает «Чемпионат.com».

«Как мне сборная? Шесть очков — самое главное. Турнирная борьба продолжается», — сказал Черчесов.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев считает, что у российских болельщиков завышенные ожидания от выступлений национальной команды.

«Сейчас все умеют играть, а у нас в России почему-то завышенная оценка во всех видах спорта. Не знаю, с чем это связано. Мы должны реально смотреть на вещи. И понимать, что на любой результат, которых, добиваются клуб или сборная стоит смотреть с позитивом. Мы не входим в топ-10 лучших сборных мира, от которых можно требовать всего. Дай бог, чтобы мы были в топ-30. Думаю, на данном этапе требовать невозможного неправильно», – сказал Оздоев.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях