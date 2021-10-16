Черчесов прокомментировал победы сборной России над Словакией и Словенией

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победы национальной команды над Словакией и Словенией в отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года, передает «Чемпионат.com».

«Как мне сборная? Шесть очков — самое главное. Турнирная борьба продолжается», — сказал Черчесов.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев считает, что у российских болельщиков завышенные ожидания от выступлений национальной команды.

«Сейчас все умеют играть, а у нас в России почему-то завышенная оценка во всех видах спорта. Не знаю, с чем это связано. Мы должны реально смотреть на вещи. И понимать, что на любой результат, которых, добиваются клуб или сборная стоит смотреть с позитивом. Мы не входим в топ-10 лучших сборных мира, от которых можно требовать всего. Дай бог, чтобы мы были в топ-30. Думаю, на данном этапе требовать невозможного неправильно», – сказал Оздоев.