«Авангард» и «Ак Барс» сыграют в Дубае матч чемпионата КХЛ

17 октября в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось подписание меморандума о намерениях между Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), хоккейным клубом «Авангард», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города. Об этом сообщает официальный сайт «Авангарда».

Стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ, и первым шагом на пути к достижению этой цели станет проведение Dubai Ice Show.

Dubai Ice Show пройдет с 3 по 5 декабря 2021 года. 3 декабря в рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и «Ак Барсом». Игра приурочена ко Дню России на «Экспо-2020» в Дубае, и пройдет на Coca Cola Arena – многофункциональном крытом комплексе вместимостью 17 000 зрителей, а под хоккей с шайбой 12 000.

Кроме того, 4 и 5 декабря болельщики увидят современное и захватывающие театрализованное ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Спящая красавица». Одну из главных ролей в представлении наряду с Татьяной Навкой исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что ОАЭ является перспективным рынком для развития хоккея, и Лига постарается сделать так, чтобы шоу получилось ярким и запоминающимся.

ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что не хочет покупать себе дом в Дубае или Калифорнии, а намерен и дальше жить в Дагестане.