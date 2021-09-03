Хабиб: могу купить себе дом в Дубае или Калифорнии, но я живу в Дагестане

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует жить за границей.

«Я могу купить себе дом в Калифорнии и жить там. Или возьмем всеми хваленый Дубай – могу и там жить. Но я живу в Дагестане, потому что родился там, потому что все мои родственники там, я очень люблю этот край. Где бы ни был, я всегда ищу свободную минуту, чтобы слетать в Дагестан», — приводит слова бойца «СЭ».

Ранее Хабиб Нурмагомедов посетовал, что жители Дагестана бедно живут, несмотря на то, что регион богат природными ресурсами.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.