Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде

В Сочи в рамках вечера боев AMC Fight Nights 105 Владимир Минеев в третьем раунде одержал победу накаутом над Магомедом Исмаиловым.

Это был титульный бой в среднем весе (83,9 кг): 5 раундов по 5 минут. На церемонии взвешивания накануне боя вес Минеева составил 84,4 кг, а Исмаилова — 84,0 кг.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о финансовых деталях предстоящего реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.