Червиченко: «Спартак» слабее «Динамо» и «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о дерби между красно-белыми и «Динамо», передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Отличное дерби. Очень содержательно, с интригой, с прекрасной развязкой. К «Спартаку» вернулся фарт, но команда объективно слабее и «Динамо», и «Зенита», — сказал Червиченко.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков.

«Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Динамо».