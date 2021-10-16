Футболисты устроили драку во время матча между «Спартаком» и «Динамо»

Футболисты московского «Спартака» и столичного «Динамо» устроили потасовку в конце первого тайма.

Все началось с того, что футболист бело-голубых Арсен Захарян совершил грубый подкат под Максимилиана Кофрие.

Защитник спартаковцев Самюэль Жиго заступился за партнера по команде, а Вячеслав Грулев заступился за одноклубника. Потом к потасовке подключились скамейки запасных.

Захарян, Грулев, Георгий Джикия и Жиго получили по желтой карточке.

Обслуживает встречу судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

После первого тайма «Динамо» выигрывает со счетом 1:0. Единственный мяч забил Иван Ордец.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев не сыграет с московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за перебора желтых карточек.

Хавбек получил предупреждение на 20-й минуте матча в Туле против местного «Арсенала», ставшее четвертым в нынешнем розыгрыше чемпионата России.