Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно о состоянии троих пострадавших при нападении... 20:29
Хорватский журналист об отборочном матче к ЧМ: мы не боимся Россию 20:20
Яценюк дал Западу четыре совета, как «противостоять России» 20:12
Пермские националисты заявили о задержаниях после стрельбы в ПГНИУ 20:08
Яценюк заявил, что Украина потеряла $5 млрд из-за несвоевременной закупки газа 19:58
В ПФР рассказали, как мужчины могут получить материнский капитал 19:45
СК сообщил о гибели 18 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге 19:41
Широков: Дзюба не лучший форвард в истории РПЛ 19:41
Фанат 90-х годов сделал из своего дома портал в прошлое 19:25
Чукреев: незаконная продажа спирта на рынке в Екатеринбурге велась не один год 19:23
Бесплатная ставка 1000 р.

Футболисты устроили драку во время матча между «Спартаком» и «Динамо»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Футболисты московского «Спартака» и столичного «Динамо» устроили потасовку в конце первого тайма.

Все началось с того, что футболист бело-голубых Арсен Захарян совершил грубый подкат под Максимилиана Кофрие.

Защитник спартаковцев Самюэль Жиго заступился за партнера по команде, а Вячеслав Грулев заступился за одноклубника. Потом к потасовке подключились скамейки запасных.

Захарян, Грулев, Георгий Джикия и Жиго получили по желтой карточке.

Обслуживает встречу судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

После первого тайма «Динамо» выигрывает со счетом 1:0. Единственный мяч забил Иван Ордец.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев не сыграет с московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за перебора желтых карточек.

Хавбек получил предупреждение на 20-й минуте матча в Туле против местного «Арсенала», ставшее четвертым в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях