Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Ткачев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Кангва, Марков.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ловрен, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Ерохин, Вендел, Дзюба, Малком.

Напомним, что игра пройдет в Туле на стадионе «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этой игрой подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 14-й строчке, набрав по итогам первой трети сезона девять баллов.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Широков раскритиковал идею о натурализации хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо.