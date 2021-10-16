Полузащитник сборной России Александр Головин вернется в общую группу «Монако» 18 октября. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Напомним, что Головин 4 октября прошел в расположении клуба МРТ-обследование, которое подтвердило у него повреждение мышц задней поверхности бедра, полученное в матче девятого тура чемпионата Франции против «Бордо».

Эта травма не позволила игроку принять участие в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 россиянин провел семь матчей, в которых оформил на свой счет два мяча и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата Франции подопечные Нико Ковача занимают шестую строчку, имея в своем активе 14 очков.

Ранее сообщалось, что Александр Головин попал в список 500 лучших футболистов мира по версии журнала World Soccer.