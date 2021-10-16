Опубликованы новые данные о состоянии здоровья полузащитника «Монако» Головина

Стали известны детали, связанные с состоянием здоровья полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

Как сообщает пресс-служба монегасков, российский полузащитник вместе со своими партнерами Сеском Фабрегасом и Джибрилем Сидибе продолжает восстанавливаться от повреждений, вследствие чего пропустит матч десятого тура чемпионата Франции против «Олимпика» из Лиона.



Напомним, что Головин 4 октября прошел в расположении клуба МРТ-обследование, которое подтвердило у него повреждение мышц задней поверхности бедра.

Эта травма не позволила игроку принять участие в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее сообщалось, что Александр Головин попал в список 500 лучших футболистов мира по версии журнала World Soccer.