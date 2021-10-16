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Появилось видео дуэли взглядов Минеева и Исмаилова перед поединком

Опубликовано видео дуэли взглядов бойцов смешанных единоборств (ММА) Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова перед очным поединком.

Кадры представлены Sport24.

Напомним, что бой состоится 16 октября в Сочи на AMC Fight Nights 105.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее сообщалось, что глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о медийности бойца Магомеда Исмаилова.

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