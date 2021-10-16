Стал известен новый соперник Джигурды в поединке по ММА

Российский актер и певец Никита Джигурда в конце октября выйдет в октагон против шоумена Отара Кушанашвили. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, у его оппонента нет никаких шансов на успех.

«Следующий мой соперник — Отар Кушанашвили. Бой состоится в конце октября. В настоящее время решается вопрос о подписании контракта со стороны Отара. Он дал согласие на поединок, его и мои поклонники в восторге.

К бою с ним мне даже готовиться не надо. Я его славянским духом задавлю», — заявил Джигурда.

Напомним, что в сентябре 60-летний актер одержал победу в рамках промоушена «Наше дело» над депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Газете.Ru» назвал актера Никиту Джигурду «городским сумасшедшим».