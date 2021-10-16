Акинфеев рассказал о словах Гинера, от которых у него была дрожь

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какие слова президента армейцев Евгения Гинера он помнит на протяжении многих лет.

«Сейчас я вспоминаю одну историю с юморком, а тогда была дрожь. В 2004-м году мы играем с «Торпедо» на стадионе «Динамо». Тренирует нас — Артур Жорже. Ведем 2:0, все складывается неплохо, и тут в мои ворота начинают один за другим залетать голы. Бац — и уже 2:3 проигрываем.

Причем все голы практически неберущиеся. Ну, возможно, в одном моменте мог выручить. Хорошо, что Кириченко в конце сравнял. В итоге 3:3 сыграли.

Сидим после игры в раздевалке. Заходит Гинер. Смотрит на меня пристально. И говорит: «Надо выручать, Игорь. Хоть в одном мог бы выручить». Думаю: о-па. А я и сказать в ответ ничего не могу, молодой. Понял тогда, что нужно еще строже с себя спрашивать.

Потом после каждого хорошего матча я думал, что он сейчас мне скажет? И как-то он заходит, и я говорю: «Понимаете, Евгений Леннорович, там с «Торпедо» была такая история…» А он в ответ: «Да не переживай, это я так сказал. Все нормально», — цитирует футболиста Sport24.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Ранее Игорь Акинфеев поделился мнением о новичке армейского клуба — 19-летнем хавбеке Максиме Мухине.