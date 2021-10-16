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Игрок «Кайрата» назвал бредом слухи о недовольстве в клубе Бердыевым

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РИА «Новости»

Защитник казахстанского «Кайрата» Раде Дугалич заявил, что в клубе все довольны работой с главным тренером Курбаном Бердыевым.

Напомним, ранее появились слухи о недовольстве футболистов игровой стратегией российского специалиста.

«Команде нравятся требования Бердыева. У нас все игроки опытные. Они высказали бы свое мнение, если бы было иначе. Бердыев давно с нами. Мы много разговаривали, проводили теории. Мы не ожидали у нас такого специалиста. У него есть большой опыт в Лиге чемпионов. Он правильно и четко все объясняет.

Игроки им недовольны? Это бред какой-то. Мы же один коллектив. Конечно, хотел бы продолжить работу с Бердыевым в 2022 году», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Бердыев возглавил «Кайрат» в конце весны этого года, подписав контракт до конца 2021 года с возможностью продления. Под его руководством команда не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы, попав в Лигу конференций. В чемпионате Казахстана «Кайрат» занимает третье место, набрав 44 очка. До конца сезона осталось два тура.

Ранее Виталий Кафанов сравнил опыт работы с Валерием Карпиным и Курбаном Бердыевым.

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