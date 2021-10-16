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Российский хоккеист забросил свою первую шайбу в НХЛ

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Официальный сайт ФХР

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

После 34 минут счет 3:2 в пользу канадского клуба. 20-летний россиянин отличился на 23-й минуте, сделав счет равным — 1:1. Его ассистентами в этом эпизоде стали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон. Эта шайба стал для хоккеиста первой в НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что считает Василия Подколзина отличным дополнением к команде.

Напомним, что нападающий был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером на драфте 2019 года. В мае 2021 года Подколзин подписал с канадцами трехлетний контракт новичка.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач в 35 играх.

«Ванкувер» после одного матча располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав одно очко.

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Хоккей. НХЛ
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