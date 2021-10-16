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Овечкин исполнил трек про кризис самореализации хоккеиста

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twitter.com/CapitalsPR

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин презентует в ближайшем выпуске Comedy Club свой первый трек, который он сделал совместно с музыкантом Сергеем Драгни.

«Музыкант написал для хоккеиста бит и текст песни про кризис самореализации легенды хоккея, которая бьет все рекорды в Национальной хоккейной лиге и выигрывает Кубок Стэнли, но явно не поспевает за российским шоу-бизнесом, бурно развивающимся тиктоком и другими трендами современности», — говорится в пресс-релизе.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) россиянин оформил дубль и отдал две результативные передачи. Теперь в активе Овечкина 732 шайбы. По этому показателю он вышел на чистое пятое место, обойдя Дионна (731). Рекорд принадлежит Гретцки с 894 шайбами. Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1198 матчах НХЛ, в которых набрал 1324 очка (732 гола + 592 передачи).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Овечкин обессмертил себя.

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Хоккей. НХЛ
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