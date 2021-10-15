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Николишин о ситуации с тренерами сборной России: вакханалия и клоунада

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РИА Новости

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу» назвал ситуацию с тренерским штабом сборной России по хоккею «вакханалией» и «клоунадой».

«Вакханалия. Клоунада. Я не знаю, как это назвать, но если со стороны наблюдать, то это всё смешно. Если знать подноготную, то понимаешь, что идут политические игры, которые не светят для нас ничего хорошего. Насколько глупо было объявлять Знарка, чтобы через день говорить, что вы всё узнаете из официальных источников.

Как вот понять? Третьяк объявляет о назначении Знарка, а потом говорит, что официально ничего не говорилось. А ты кто тогда? Ты же президент федерации. Если ты не официальное лицо, то ты кто? Он же заявил журналистам, что тренером будет Знарок», — сказал Николишин.

О назначении Жамнова было объявлено 28 сентября после заседания совета Федерации хоккея России. Примечательно, что изначально появилась информация, согласно которой главным тренером сборной будет Олег Знарок.

После завершения спортивной карьеры Жамнов с конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года работал генеральным менеджером «Витязя» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года занимал аналогичную должность в мытищинском «Атланте». После расформирования подмосковного клуба Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака». В 2021 году он покинул пост и стал руководителем академии красно-белых.

С 2016 по 2018 год Жамнов работал в сборной России в качестве ассистента Знарка.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о назначении Алексея Жамнова.

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Хоккей. Сборная России
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