Акинфеев рассказал, как осадил двух игроков ЦСКА за фамильярное обращение к тренеру

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как обращается к главному тренеру красно-синих Алексею Березуцкому.

«Я его зову Алексей Владимирович. Он сначала бесился, но в меня с детства заложили, что если человек твой руководитель — будь добр, называй его по имени-отчеству.

Когда был помощником — был Лехой. Раскрою секрет: в один из первых дней, когда назначили Березуцкого, пара игроков — без имен — тоже начала: «Леха, Леха». Я им сказал: «Слышьте, вы — какой он вам Леха? Это Алексей Владимирович, главный тренер ПФК ЦСКА».

Не знаю, обиделись они или нет, потому что сказал это в жесткой форме, но считаю, что должна быть субординация. Тем более, когда дело касается молодых игроков. Он может быть для меня Лехой вне работы. На стадионе, базе — только так, по имени-отчеству», — приводит слова вратаря Sport24.

Подопечные Алексея Березуцкого после десяти стартовых туров занимают шестую строчку с 17-ю очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Уралом» 17 октября. Начало встречи в 14.00 (мск).

Ранее Игорь Акинфеев рассказал о своем решении завершить карьеру в национальной команде России в 2018 году.