Украинский голкипер хочет покинуть «Реал»

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть мадридский клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, вратарь крайне недоволен своим положением в клубе и отсутствием игровой практики. В августе украинский футболист переболел коронавирусной инфекцией, а в новом сезоне не сыграл за «Реал» ни в одном из поединков.

При этом главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти, говоря о Лунине, заявил, что голкипер заслужил свой шанс проявить себя на поле.

Лунин пополнил состав «сливочных» летом 2018 года. До этого он выступал в луганской «Заре». Контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года, а большую часть времени вратарь провел в аренде. Он защищал цвета «Овьедо», «Вальядолида» и «Леганеса».

После восьми туров национального чемпионата Испании подопечные Анчелотти идут на первом месте, набрав 17 очков. Вторую строчку занимает еще один мадридский клуб «Атлетико». Команда имеет такое же количество баллов, но уступает «Реалу» по дополнительным показателям.