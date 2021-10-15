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СМИ Японии поддержали Загитову после ее публикации о хейте

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Японское издание The Digest опубликовало материал, посвященный конфликту олимпийской чемпионки Алины Загитовой, у которой много поклонников в стране, с российскими журналистами.

Напомним, что журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», а также пригрозила журналистам судом. Загитова опровергла эту информацию, обвинив СМИ в хейте в свой адрес. Позднее журналист принес свои извинения.

«В последнее время она расширяет сферу своей деятельности: появляется ведущей в популярных телепрограммах и пробует себя в качестве модели. Отсюда и резкий рост критических мнений. Терпение Загитовой, возможно, достигло апогея», — было указано в материале.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

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