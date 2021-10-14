Комментатор Орлов заявил, что как игрок Дзюба помог бы сборной России

Спортивный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба помочь сборной России Валерия Карпина.

«Сложно на этот вопрос отвечать. У Дзюбы и Карпина какие-то свои личные взаимоотношения. Конечно, как игрок Дзюба помог бы. Но как теперь в этой команде, которая добилась успеха… Пусть принимает решение главный тренер», — приводит слова комментатора Sport24.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что готов вызывать Артема Дзюбу в состав национальной команды, если тот будет в хорошей форме.