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Комментатор Орлов заявил, что как игрок Дзюба помог бы сборной России

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Владимир Астапкович/Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба помочь сборной России Валерия Карпина.

«Сложно на этот вопрос отвечать. У Дзюбы и Карпина какие-то свои личные взаимоотношения. Конечно, как игрок Дзюба помог бы. Но как теперь в этой команде, которая добилась успеха… Пусть принимает решение главный тренер», — приводит слова комментатора Sport24.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что готов вызывать Артема Дзюбу в состав национальной команды, если тот будет в хорошей форме.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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