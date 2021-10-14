Онопко: беседа, которую Карпин провел после Словакии, положительно повлияла на команду

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, оценил игру национальной команды в матчах со Словакией (1:0) и Словенией (2:1) в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Если брать игру со Словакией, то здесь не все получилось из запланированного. Но результат — самое главное. В Словении же у нынешней сборной была лучшая игра. Взаимопонимание, налаженный переход из обороны в атаку. Было больше моментов и ситуаций, где получилось взаимодействие многих футболистов. Конечно, можно было забить побольше.

Так что беседа, которую Карпин провел после Словакии, положительно повлияла на команду перед матчем со Словенией, — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление национальной команды после назначения Валерия Карпина главным тренером.