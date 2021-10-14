Карпин заявил, что на чемпионате мира у сборной России будет один капитан

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе капитана в национальной команде.

«Если мы попадем на финальный турнир в Катаре, то у нас будет один капитан. Выберем одного, потому что там месяц, долгий срок», - приводит слова наставника YouTube-канал «Коммент Шоу».

Пока при новом наставнике в каждом матче у национальной команды был разный капитан. Сборную России выводили на поле Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Ранее Валерий Карпин назвал капитанскую повязку «просто тряпочкой».

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.