Волосожар рассказала, как Тарасова и Морозов изменились после работы с Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, какого прогресса добилась спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов после начала тренировок под руководством Этери Тутберидзе.

«В этой паре уже много чего поменялось. Они стали еще более скатанными и еще более внимательными друг к другу на льду.

Сейчас это не просто пара Тарасова и Морозов, которая выглядит красиво и порой показывает идеальное катание, получая высочайшие баллы. Сейчас они именно единое целое. Ребята сливаются в программе, окунаются в ее атмосферу и передают свои образы на 100%.

Раньше этого немножечко не хватало. И я уверена, что работа с Этери Георгиевной и такой большой командой обязательно принесет еще свои плоды», — сказала Волосожар.

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