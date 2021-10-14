Гимнаст Нагорный объяснил, почему он поставил на аватарку фото с Путиным

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, почему он поставил на аватарку в WhatsApp фотографию с президентом страны Владимиром Путиным.

«Это гордость. С момента Рио-де-Жанейро у меня стояла аватарка с ним. А потом, когда произошла недавняя встреча, мне начали все писать, мол, ну что, когда обновишь фотографию. И я просто взял и обновил», — сказал Нагорный в рамках программы «50 вопросов. Спорт».

Напомним, Нагорный стал победителем Олимпийских игр — 2020 в Токио в командном многоборье, завоевал бронзу в упражнениях на перекладине, а также занял третье место в командном многоборье.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) назвала один из элементов программы в спортивной гимнастике в честь российского спортсмена Никиты Нагорного.

Новый технический элемент Нагорный показал на чемпионате Европы — 2021 в Базеле. Россиянин исполнил тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет присвоил элементу высшую категорию сложности (I).