Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» раскритиковал слова Карпина о капитанстве

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не согласился с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, который назвал капитанскую повязку в сборной «тряпочкой». Слова Канчельскиса передает Sport24.

«Не соглашусь с Карпиным по поводу капитанства. Я не считаю повязку просто тряпочкой и уж тем более не разделяю мнение, что ее нужно убрать совсем. В моих командах капитанами были Кантона, Батистута – какие же это тряпочки? Это лидеры команды, которые авторитетны как на поле, так и в раздевалке. Они всегда помогали советом или же могли напихать. Может быть и на фарт меняет капитанов, результат ведь пока есть», – сказал Канчельскис.

За время работы специалиста в сборной на поле с капитанской повязкой выходили Георгий Джикия, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Алексей Сутормин. Наставник национальной команды отметил, что в следующей игре будет новый капитан.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее комментатор и телеведущий Георгий Черданцев заявил, что ожидал другой игры от футболистов сборной России под руководством Валерия Карпина.