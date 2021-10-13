Федор Емельяненко назвал самого умного соперника в своей карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в рамках документального сериала «Федор Емельяненко. Правила Последнего Императора» рассказал, что самым умным соперником в его карьере считает Антониу Родригу Ногейра.

«В поединке должно быть шахматное мышление. На его действие должно быть мое противодействие. С умным соперником очень интересно работать. В моей жизни Антониу Родригу Ногейра – самый умный. Было мне очень интересно с ним поработать, на тот момент он просто победил всех ведущих бойцов, был фаворитом в нашем бою, раскатал всю элиту тяжеловесов», — сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Родригу Ногейра являлся чемпионом PRIDE FC в тяжелом весе (2001), становился временным чемпионом UFC в тяжелом весе 2008 года.

Ранее Емельяненко заявил, что одной из причин неудачных выступлений являлись отклонения по здоровью его бывшей жены.